EMPATE AMARGO

Vitória empilha chances perdidas e fica no empate contra o Defensa y Justicia pela Sul-Americana

Empate em 1x1 deixa o rubro-negro mais distante da classificação no torneio continental

Gilberto Barbosa

Publicado em 6 de maio de 2025 às 20:59

Vitória empatou contra o Defensa y Justicia Crédito: Conmebol/ Divulgação

O Vitória segue sem vencer na Copa Sul-Americana. Em um jogo movimentado, mas fraco tecnicamente, o Leão empilhou chances perdidas e ficou no empate em 1x1 contra o Defensa y Justicia, no Barradão. Edu abriu o placar para o rubro-negro e Gastón Togni empatou para os argentinos. A partida foi válida pela quarta rodada da competição.>

Com o empate, o Leão soma três pontos, se mantém na terceira posição do grupo B do torneio e vê a classificação ainda mais longe. De quebra, aumentou o jejum de vitórias para cinco jogos, contando Brasileirão e Sul-Americana.>

O rubro-negro volta a campo no próximo sábado, contra o Vasco, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 18h30, no Barradão. O próximo jogo do Leão pela Copa Sul-Americana será na próxima quarta (14), contra o Cerro Largo, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.>

O jogo>

O técnico Thiago Carpini mandou um time misto para o campo. Apenas quatro titulares na derrota de 1x0 para o Ceará, no último sábado, começaram a partida: Lucas Arcanjo, Neris, Ricardo Ryller e Ronald. A primeira chance do Leão foi aos quatro minutos, em chute de fora da área de Osvaldo que obrigou o goleiro Enrique Bologna a fazer uma boa defesa. Três minutos depois, Wellington Rato arriscou de longe e a bola bateu no travessão. >

O Vitória controlava a posse de bola no primeiro tempo e tentava construir o jogo pelas pontas, mas sem efetividade. O time argentino adotou uma postura mais defensiva, mas levou perigo em duas oportunidades. Primeiro aos 23, em cabeçada de Francisco Gonzalez para fora e depois aos 25, em grande defesa de Lucas Arcanjo após testada de Ariel Osorio. >

O esforço rubro-negro foi recompensado aos 35 minutos. Em cobrança de falta, Osvaldo levantou na área, Bologna falhou e a bola sobrou para Edu abrir o placar. Gustavo Mosquito ainda teve chance de ampliar aos 43, mas esbarrou no goleiro argentino. No rebote, o atacante foi derrubado na área, a torcida pediu pênalti, só que o juiz mandou seguir. >

O Vitória voltou do intervalo com uma alteração: Fabri saiu para a entrada de Janderson. O atacante chegou querendo mostrar serviço, cruzando para chance desperdiçada por Rato ainda no primeiro minuto. Aos 7, Mosquito perdeu outra grande oportunidade de fazer o segundo gol após contra-ataque puxado por Osvaldo e Raul Cáceres. >

Não demorou muito para o rubro-negro ser punido pela falta de efetividade. Aos 9, Gastón Togni cobrou com efeito, colocando a bola no ângulo da meta defendida por Lucas Arcanjo. Golaço do Defensa y Justicia, que empatou a partida. >

Carpini tentou responder ao empate com três alterações de uma vez. Hugo, Ricardo Ryller e Gustavo Mosquito saíram para as entradas de Jamerson, Matheuzinho e Erick, que cruzou para Wellington Rato cabecear para fora, aos 20. Dois minutos depois, Lucas Gonzalez arriscou de fora da área para defesa de Lucas Arcanjo com o rosto. >

Aos 25, Carlinhos entrou no lugar de Rato. Com três minutos em campo, o atacante teve uma ótima chance após receber passe açucarado de Erick de cara para o gol, mas chutou em cima do goleiro. Na sequência, um chute de Matías Miranda obrigou boa defesa de Arcanjo. >

A partir daí, o Vitória tentou construir jogadas, mas esbarrava na falta de capricho dos jogadores. Impaciente, a torcida passou a vaiar o time, que respondeu aos 40, em cabeçada de Carlinhos para fora. Na sequência, o Defensa devolveu com chute de Miranda para defesa do arqueiro rubro-negro. >

O Leão foi para o tudo ou nada no final da partida. Janderson e Carlinhos desperdiçaram duas grandes chances aos 43 e 44, respectivamente. Depois dali, as equipes não geraram mais perigo e ficaram no empate para irritação dos rubro-negros e festa argentina.>

Ficha técnica

Vitória x Defensa y Justicia - 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana >

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Neris, Edu e Hugo (Jamerson); Ricardo Ryller (Matheusinho), Ronald e Wellington Rato (Carlinhos); Gustavo Mosquito (Erick), Osvaldo e Fabri (Janderson). Técnico: Thiago Carpini. >

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Emanuel Aguilera, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, César Pérez (Valentín Larralde), Lucas González; Francisco González (Matías Miranda), Abiel Osorio (Juan Bautista Miritello), Gastón Togni. Técnico: Tobías Kohan. >

Local: Estádio Barradão, em Salvador >

Gols: Edu (Vitória), aos 35 minutos do primeiro tempo; Gastón Togni (Defensa y Justicia), aos 9 minutos do segundo tempo >

Cartões amarelos: Neris, Edu e Hugo do Vitória; César Pérez, do Defensa y Justicia; >

Público: 7.946 pagantes >

Renda: R$ 153.965,00 >

Arbitragem: Francisco Gilabert, auxiliado por Carlos Poblete e Leslie Vazquez (trio do Chile)>