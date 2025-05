NÃO FOI DESSA VEZ

Bahia perde para o Vasco na final da Copa do Brasil Sub-17

Esquadrão empatou com os cariocas no tempo normal, mas foi superado nas cobranças de pênalti

O Bahia foi superado nos pênaltis pelo Vasco na final da Copa do Brasil Sub-17 após empatar por 2x2 no tempo normal. A partida, realizada nesta terça-feira (6), foi realizada no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Andrey e Cristofer abriram 2x0 para o Cruz-Maltino, enquanto Victor Guilherme e Anthony igualaram o marcador. Nas penalidades, o Tricolor foi superado por 5x3. Confira os gols do Bahia abaixo:>