QUEBROU O SILÊNCIO

Alvo de injúria racial, ex-Bahia cobra punição a jogador: 'Precisamos de justiça'

Miguelito, autor do ato discriminatório, foi liberado da prisão em Ponta Grossa nesta segunda-feira (5) e vai responder em liberdade

O ex-atacante do Bahia Allano, alvo de injúria racial durante partida do seu time, o Operário-PR, contra o América-MG neste domingo, se manifestou por meio das redes sociais. O jogador quebrou o silêncio e cobrou rigor das autoridades para que o autor do ato discriminatório seja punido.>

A liberdade provisória foi deferida porque não há "evidências concretas de que a ordem pública possa ser abalada com a libertação do detido, nem de que este possa vir a se furtar da aplicação da lei penal".>

O atleta de 21 anos proferiu insulto racista contra Allano, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O caso aconteceu aproximadamente aos 30 do primeiro tempo da partida. Miguelito teria xingado Allano de "preto do c..." após falta marcada a favor do Operário. O árbitro Alisson Sidnei Furtado aplicou o protocolo antirracismo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e paralisou o jogo por cerca de 15 minutos.>