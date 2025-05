FUTEBOL

Jogador é preso em flagrante após injúria racial contra ex-Bahia em partida da Série B do Brasileirão

Miguelito, do América-MG, teria proferido a expressão "preto do c..." contra atacante do Operário-PR

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2025 às 09:59

Jogadores do Operário-PR denunciam injúria racial do meia do América-MG Crédito: Disney+/Reprodução

O meia Miguelito, do América-MG, foi preso em flagrante em Ponta Grossa, no Paraná, em razão do crime de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário-PR, durante o jogo entre as duas equipes, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador boliviano teria proferido a expressão "preto do c..." contra o atleta, que já teve passagem pelo Bahia. O caso foi testemunhado pelo volante Jacy, do time paranaense.>

De acordo com o site ge, a Polícia Civil já está em contato com os canais de transmissão da partida, através do advogado do Operário-PR, para obter imagens que possam ter registrado a fala de Miguelito. O jogador vai permanecer preso até a realização da audiência de custódia.>

Autor, vítima e testemunha foram conduzidos por uma equipe até a sede da 13ª Subdivisão Policial ao fim do confronto para prestar depoimento, segundo a Polícia Civil do Paraná. O Inquérito deverá ser concluído nos próximos dias, sendo que a pena máxima prevista para o crime de injúria racial é de 5 (cinco) anos de reclusão.>

Miguelito, do América-MG, foi preso após injúria racial Crédito: Mourão Panda/América-MG

O episódio aconteceu por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, após uma disputa de bola seguida de falta marcada a favor do Operário-PR. Miguelito virou em direção a Allano, que foi para cima do meia do América-MG, junto com Jacy. Em seguida, eles foram até o árbitro para falar sobre o ocorrido.>

O juiz Alisson Sidnei Furtado utilizou o protocolo antirracista da Fifa e da CBF e paralisou a partida por 15 minutos, sinalizando com os braços cruzados, na altura do peito, em forma de “X”.>

Durante a pausa, houve discussão entre os jogadores e espera do árbitro para uma possível verificação de imagens. O jogo foi retomado sem alterações ou cartão. Neste tempo, houve uma nova confusão, entre jogadores do América-MG e torcedores do Operário-PR que estavam atrás do banco.>

A CBF ainda não se manifestou sobre o caso. O América-MG também não se posicionou. Já o Operário-PR afirmou que irá prestar todo apoio ao jogador Allano e lamentou a continuidade do jogo sem modificações, uma vez que o protocolo foi acionado. Além disso, o clube afirmou que está buscando imagens claras que confirmem as acusações do atacante.>

O Operário Ferroviário Esporte Clube repudia com veemência qualquer ato de racismo. Durante a partida de hoje (04), diante do América-MG, o nosso atleta Allano relatou ter sido vítima de ofensas racistas por parte do jogador Miguelito, da equipe adversária. O clube está buscando… pic.twitter.com/Qskl0i2LuD — Operário Ferroviário (@OFECoficial) May 5, 2025

Veja a nota do Operário-PR sobre o ocorrido>

Allano denunciou para a arbitragem falas racistas do camisa 7 do América-MG. O árbitro Alisson Sidnei Furtado acionou o protocolo de racismo, simbolizado por um X com os braços, e resolveu retornar a partida sem alterações.>

Com a denúncia de racismo, a torcida do Operário mostrou indignação e, no momento, arremessou copo com líquido em direção ao banco de reservas visitante. O camisa 4 do América identificou e o torcedor foi retirado da arquibancada.>