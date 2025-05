INUSITADO

Paquetá chora ao receber cartão amarelo e esposa desabafa nas redes: ‘Estamos vivendo um pesadelo’

Jogador é investigado por suspeita de envolvimento em esquema de apostas

Larissa Almeida

Publicado em 4 de maio de 2025 às 20:27

Lucas Paquetá é investigado por forçar cartões amarelos Crédito: Reprodução/ESPN

O meia Lucas Paquetá chorou em campo ao receber um cartão amarelo durante o empate em 1 a 1 entre West Ham e Tottenham, pela 35ª rodada da Premier League, neste domingo (3), no Estádio Olímpico de Londres. >

O lance ocorreu aos 27 minutos do segundo tempo, após falta do brasileiro em Moore, perto da defesa do West Ham. Paquetá apareceu com os olhos marejados e foi consolado por companheiros. Pouco depois, aos 34 minutos, foi substituído por Coufal. >

A cena ganhou destaque por ocorrer em meio à acusação da Federação Inglesa de Futebol (FA), que investiga o jogador por suposta manipulação de apostas. Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos em quatro partidas da Premier League entre 2022 e 2023, com o objetivo de beneficiar apostadores. >

“O meia teria recebido de forma intencional cartão amarelo nestes confrontos ‘com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas’”, diz a acusação. >

Momentos após o ocorrido, a esposa do jogador, Maria Eduarda Fournier, fez um desabafo nas redes sociais e lamentou o sofrimento do marido. “Estamos há dois anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte… Ele sempre teve na cabeça que só se defenderia no momento e no lugar certos! Não existe nada contra ele! Vocês nunca perceberam isso?", escreveu. >

"Meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e que me impressionam! Só queria que as pessoas respeitassem. As pessoas são más e injustas sem saber de nada”, acrescentou. >

Maria Eduarda Fournier se manifestou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

O julgamento deve ser encerrado apenas ao fim da temporada europeia, em junho. A defesa do atleta ainda poderá recorrer à própria FA, à Fifa ou à Corte Arbitral do Esporte (CAS), dependendo do resultado. >

Logo após a denúncia, Paquetá se manifestou publicamente. “Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar”, declarou. “Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome.” >