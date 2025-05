CENA INUSITADA

Atacante tromba com árbitro e jogador pega apito do juiz caído para 'marcar falta'; veja

Episódio aconteceu durante o jogo entre Leicester City e Southampton, pela Premier League

Uma cena inusitada marcou o primeiro tempo da partida entre Leicester City x Southampton, pela Premier League. O jogo ficou parado por 11 minutos após o árbitro David Webb, em sua estreia na elite do futebol inglês, se chocar acidentalmente com o atacante Jordan Ayew e cair no gramado com dores. E quem foi o responsável por 'apitar' a falta foi o astro Jamie Vardy.>