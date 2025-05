FUTEBOL

Merece voltar à Seleção? Atuação de Casemiro é elogiada: 'Sensacional'

Casemiro também foi elogiado por Rio Ferdinand, ex-zagueiro e lenda do Manchester United

Casemiro reencontrou o bom futebol após recuperar a titularidade no Manchester United. O volante fez mais uma boa atuação na vitória por 3 x 0 dos Red Devils, nessa quinta-feira (1º), contra o Athletic Bilbao, pelo jogo de ida da semifinal da Europa League. E o rendimento, com direito a gol, rendeu elogios ao atleta.>

O jornal inglês Daily Mail destacou a atuação do brasileiro e do companheiro Bruno Fernandes: “Casemiro e Bruno Fernandes, em particular, brilharam pelos Red Devils em uma atuação que impressionou apesar do cartão vermelho para o Athletic Club, e não por causa dele”, escreveu.>