FÓRMULA 1

Nasceu! Max Verstappen comemora chegada da 1ª filha com Kelly Piquet

Piloto havia sido liberado das atividades da Fórmula 1 na quinta-feira (1º) para acompanhar o nascimento da pequena

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2025 às 10:45

Max Verstappen e Kelly Piquet comemoraram chegada da filha Crédito: Reprodução

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, o piloto Max Verstappen comemorou, nas redes sociais, a chegada da primeira filha, fruto do relacionamento com a brasileira Kelly Piquet. O anúncio do nascimento foi feito nesta sexta-feira (2).>

"Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Os nossos corações estão mais cheios do que nunca - você é o nosso maior presente. Nós te amamos muito", escreveu o holandês.>

Nas primeiras imagens divulgadas, Max e Kelly aparecem na maternidade com Lily. Os dois mostram apenas parte do rostinho e a mãozinha da bebê. Ela é a primogênita do piloto da Red Bull Racing e a segunda filha da influenciadora brasileira, que também é mãe de Penelope, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-piloto Daniil Kvyat.>

"Mal posso esperar para conhecer", comentou Victoria Verstappen, irmã de Max. "Parabéns pela sua pequena princesa Lily", publicou o piloto holandês Robert Doornbos. Vários nomes do atual grid da Fórmula 1 também deixaram parabéns, como o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls) e Oscar Piastri (McLaren).>