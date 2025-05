FÓRMULA 1

Verstappen é liberado de atividade no GP de Miami para nascimento do filho com Kelly Piquet

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 14:56

Uma notícia feliz para os fãs da Fórmula 1 - e, principalmente, de Max Verstappen. O atual tetracampeão do mundo foi liberado pela Red Bull Racing das atividades desta quinta-feira (1º), em Miami, para o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com a brasileira Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet.>

Como neste domingo (4) acontece o Grande Prêmio de Miami e os pilotos já trabalham no acerto dos carros para os treinos livres, Verstappen estaria imerso nesta rotina. No entanto, por meio de um comunicado, a escuderia anunciou a liberação do holandês.>

"Max (Verstappen) não vai comparecer ao dia de entrevistas para atender a imprensa pois sua esposa está esperando um bebê. Tudo está (transcorrendo) bem e ele vai estar na pista amanhã para o fim de semana da corrida", diz parte do trecho da postagem.>

Na sequência, a equipe austríaca deixa claro que o assunto sobre o nascimento do filho do piloto holandês não terá desdobramentos. "Não faremos mais comentários neste momento em respeito à privacidade da família".>

Recentemente, o dirigente Helmut Marko, consultor da Red Bull, disse que a previsão do nascimento do primeiro filho de Verstappen com Kelly Piquet tinha previsão para nascer nos primeiros dias do mês de maio.>