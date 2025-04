TÁ CHEGANDO!

Menino ou menina? Kelly Piquet faz chá de bebê em iate luxuoso de Max Verstappen; veja as fotos

Modelo espera primeiro bebê com o piloto tetracampeão da Fórmula 1

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2025 às 09:33

Kelly Piquet espera primeiro bebê com Max Verstappen Crédito: Reprodução

Kelly Piquet está na reta final da gravidez do primeiro bebê com o piloto Max Verstappen. Para comemorar, a filha de Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1, fez um chá de bebê no iate luxuoso do tetracampeão no último fim de semana, em Mônaco. Ela postou uma série de fotos da comemoração nas redes sociais.

A modelo e influenciadora deixou o barrigão em evidência graças a um vestido branco e colado. Ela já é mãe de Penélope, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat, e esse será o primeiro filho com Verstappen. Os dois ainda não anunciaram se será menino ou menina.>

Kelly Piquet no chá de bebê Crédito: Reprodução

Nas fotos, é possível ver um buffet caprichado, com vários drinks, comidas e doces, incluindo cupcakes diversos, do bolo de três andares e até chocolates personalizados com imagens de chupeta e também de Kelly e Verstappen. A modelo também mostrou um body de bebê com a frase "eu durmo quando crescer". A influenciadora, aliás, já havia feito outro chá de bebê de luxo na embarcação em fevereiro. >

Kelly Piquet no chá de bebê Crédito: Reprodução

Kelly Piquet no chá de bebê Crédito: Reprodução

Kelly Piquet no chá de bebê Crédito: Reprodução