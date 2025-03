SERÁ QUE DEU DOR DE BARRIGA?

Nelsinho Piquet revela situação hilária com carne na casa de Kelly e Verstappen: 'Três anos na geladeira'

Piloto foi cozinhar para a família e acabou surpreendido; veja o vídeo

Nelson Piquet Jr compartilhou com seus seguidores nas redes sociais uma situação hilária que viveu na casa da irmã Kelly Piquet e do companheiro dela, o tetracampeão mundial Max Verstappen. O ex-piloto da Fórmula 1 queria cozinhar algo para comer em família, mas algo deu errado com um dos itens da geladeira.>