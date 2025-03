É NESTE FIM DE SEMANA!

Fórmula 1: onde assistir ao vivo e horário do GP da China, corrida sprint e classificação

Veja a programação completa do segundo grande prêmio da temporada

A temporada 2025 da Fórmula 1 começou animada. O GP da Austrália foi marcado por chuvas, bandeiras amarelas e abandono de seis pilotos - incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto, que estreou pela Sauber. No fim, Lando Norris foi o vencedor em Melbourne, seguido por Max Verstappen e George Russell. Passadas as emoções, chega a hora de mais um grande prêmio - assim como a primeira corrida sprint do ano.>