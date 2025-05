AUTOMOBILISMO

GP do México amplia contrato com a Fórmula 1 e permanecerá no calendário pelo menos até 2028

Localizado a 2.200 metros de altitude, o Autódromo Hermanos Rodríguez foi inaugurado em 1959



Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2025 às 20:36

Autódromo Hermanos Rodríguez, casa do GP do México de F1 Crédito: Divulgação

A Fórmula 1 anunciou, nesta quarta-feira, a extensão do contrato por três anos com o Grande Prêmio da Cidade do México, que retornou ao calendário há uma década. Assim, a prova realizada no Autódromo Hermanos Rodríguez permanecerá como sede na principal categoria do automobilismo pelo menos até 2028.>

"Estamos muito animados em anunciar que o Grande Prêmio da Cidade do México continuará fazendo parte do nosso calendário até 2028. A Fórmula 1 é energia, paixão e emoção, e a cada ano a atmosfera única criada por nossos fãs na Cidade do México é uma das experiências mais incríveis e energéticas do nosso campeonato", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.>

O GP do México tem se consolidado como uma das principais etapas da Fórmula 1 e, no ano passado, atraiu 405 mil pessoas nos três dias de evento. Localizado a 2.200 metros de altitude, o Autódromo Hermanos Rodríguez foi inaugurado em 1959 e sediou provas entre 1963 e 1970, de 1986 a 1992 e, na atual fase, desde 2015.>

O atual contrato se encerraria no final deste ano e a saída de Sérgio Perez da Red Bull e, consequentemente, do grid havia colocado em dúvida a permanência do GP no calendário. O piloto mexicano foi um dos responsáveis por ajudar a popularizar a Fórmula 1 no paísnos últimos anos.>

"Isso não só contribui para o desenvolvimento econômico da Cidade do México, mas também promove nossa cidade, assim como nosso país, de forma significativa em todo o mundo. Juntos, continuaremos trabalhando arduamente para garantir que os fãs aproveitem ao máximo um evento que oferece uma experiência única de entretenimento ao vivo e que, há quase 10 anos, demonstra ao mundo a qualidade dos eventos que organizamos nesta cidade", comentou Alejandro Soberón Kuri, presidente e CEO da CIE, empresa promotora do evento.>