PODE XINGAR?

Punição a pilotos da Fórmula 1 por usar palavrões pode sofrer mudanças

O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, indicou que pode amenizar futuras punições a pilotos que falem palavrões em entrevistas e durante corridas chanceladas pela entidade. Recentemente, o dirigente entrou em conflito com pilotos da Fórmula 1, principalmente com o tetracampeão mundial Max Verstappen.>

Pelas redes sociais, Ben Sulayem afirmou que, após o "feedback construtivo" dos pilotos dos vários eventos que a FIA gere, "estou considerando fazer melhorias no Apêndice B". O documento estabelece as punições para uma série de infrações, desde violência física até declarações políticas, palavrões e quaisquer comentários considerados causadores de "danos morais ou perdas" para a FIA.>

Ben Sulayem vem tentando conter o uso dos palavrões na F-1 desde 2024 e as punições foram reforçadas neste ano para permitir multas e suspensões maiores para os pilotos que venham a cometer infrações reiteradas.>

A repressão aos palavrões provocou uma reação negativa dos pilotos de F-1, principalmente de Verstappen. O gatilho da crise entre atletas e FIA aconteceu no ano passado, quando o holandês e Charles Leclerc sofreram punições. O piloto da Ferrari foi multado enquanto o tetracampeão mundial foi convidado a fazer serviços comunitários.>

A reação também veio de outras categorias chanceladas pela FIA. Os pilotos do Campeonato Mundial de Rally boicotaram entrevistas na TV no mês passado depois que um deles foi multado.>

Após a última etapa da F-1, na Arábia Saudita, Verstappen se recusou a falar sobre uma penalidade que lhe custou a liderança porque, segundo ele, qualquer crítica poderia infringir as regras da FIA. "Sei que não posso xingar aqui, mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser crítico", comentou o piloto da Red Bull.>

A FIA deu sinais de que poderia começar a suavizar as punições quando Carlos Sainz Jr. não foi multado por usar um palavrão em uma coletiva de imprensa enquanto protestava contra outra multa por chegar atrasado à execução do hino nacional.>

"Os seres humanos criam as regras e os seres humanos podem melhorar as regras", escreveu Ben Sulayem, na segunda-feira. "O princípio da melhoria contínua é algo em que sempre acreditei e está no centro de tudo o que fazemos na FIA.">