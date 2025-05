RODADA DE RETORNOS

Bahia e Vitória reencontram Renato Paiva e Léo Condé pela primeira vez após demissões

Dupla Ba-Vi volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (3)

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de maio de 2025 às 05:00

Bahia e Vitória reencontram Renato Paiva e Léo Condé pela primeira vez após demissões Crédito: Divulgação/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

A quantidade de pessoas que passam por um clube de futebol propicia momentos frequentes de reencontros. E, neste sábado (3), Bahia e Vitória estarão revendo dois personagens que deixaram suas marcas na história recente dos clubes. Em seus jogos pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão terá pela frente Renato Paiva, enquanto o Leão vai encarar Léo Condé. É a primeira vez que os times enfrentam os respectivos treinadores desde suas demissões.>

Condé é o atual comandante do Ceará, o próximo adversário rubro-negro, e está conseguindo fazer com o Vovô o que não conseguiu em Salvador. Ocupando a 9ª posição na tabela de classificação, o time alvinegro somou oito pontos nos primeiros jogos da competição. Pelo Vitória, o técnico somou apenas um ponto de 15 disputados, o que o levou a ser demitido em 2024.>

Ainda na temporada passada, os comandados de Condé conquistaram o Campeonato Baiano, superando o Bahia na final. Apesar do título, o carinho nutrido pela torcida ocorreu pelo ano anterior. O treinador foi o responsável pela campanha que deu o título da Série B do Brasileiro em 2023. >

No Leão, o profissional precisou de oito jogos até conseguir vencer pela primeira vez, justamente contra o Ceará. Na segunda divisão, foram 72 pontos somados para conquistar o título nacional, a partir de 22 jogos vencidos, seis empates e 10 derrotas. Considerando toda a passagem no Vitória, o comandante disputou 73 partidas, conquistou 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, somando um aproveitamento de 56,16%.>

Entre os jogadores que podem reencontrar o antigo técnico, estão os remanescentes da Série B e aqueles contratados nas duas primeiras janelas da temporada passada. São eles: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Willian Oliveira, Matheuzinho, Janderson e Osvaldo. A partida está marcada para o sábado (3), às 18h30, no estádio Presidente Vargas.>

Não deixou saudade

Enquanto o torcedor do Vitória carrega um sentimento de carinho com Léo Condé, a torcida do Bahia não tem tanta saudade assim do período em que Renato Paiva ficou no comando do Esquadrão. A passagem do treinador foi marcada por altos e baixos, além de uma pressão da torcida por resultados dentro de campo em uma temporada destacada pela briga contra o rebaixamento. >

Renato Paiva foi anunciado como treinador tricolor em dezembro de 2022 e comandou o Esquadrão durante 49 jogos, com 19 triunfos, 15 empates e 15 derrotas - um aproveitamento de 49,7%.>

O início do trabalho já demonstrava a instabilidade do Bahia sob o comando do treinador. No Campeonato Baiano, duas das únicas três derrotas da equipe na competição tiveram o técnico à beira do campo. O Esquadrão, porém, superou o Jacuipense na final e faturou o 50º título estadual, única conquista do português comandando o Bahia.>

Ao mesmo tempo, o trabalho contou com resultados que abalaram a confiança do torcedor. O time foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, com derrotas marcantes para Fortaleza, por 3x0, e para o Sport, por 6x0. No Brasileirão, Renato deixou o Bahia na 16ª colocação, em meio à briga para se livrar do rebaixamento. >

Ao contrário de Léo Condé, o português pediu demissão da equipe tricolor em setembro de 2023. Na época, divulgou um comunicado e não escondeu "certa mágoa" e irritação com a principal torcida organizada tricolor, que chegou a publicar uma montagem com o rosto do comandante e orelhas de burro. Para o seu lugar, foi contratado Rogério Ceni.>

Após a saída do Bahia, Paiva voltou ao México para treinar o Toluca. No fim de fevereiro, foi anunciado como treinador do Botafogo, atual 8º colocado no Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o português foi questionado sobre o reencontro com o Esquadrão, e elogiou seu ex-time.>

"Tenho um carinho pelo Bahia, é parte da minha história, abriu as portas para eu trabalhar no Brasil, tenho muito orgulho em ter representado aquele escudo, aquele grupo de jogadores, aquela torcida, muito orgulho. Eu adorei Salvador, é uma cidade fantástica, a história podia ser diferente, mas foi a história que foi, e uma palavra que eu tenho muito respeito é história", afirmou após a goleada do alvinegro sobre o Capital-DF, pela Copa do Brasil.>

"Fez parte da minha história, se eu pudesse nunca jogaria contra minha história, mas não é possível, e hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho, obviamente vou para a Fonte Nova com a imensa vontade de que o Botafogo joge bem e ganhe o jogo. Mas não é por ninguém, é pelo Botafogo", completou.>