REENCONTRO

Renato Paiva fala em 'imensa vontade' de ganhar do Bahia na Fonte Nova

Treinador português elogiou o Esquadrão, mas disse que 'obviamente' prefere uma vitória do Botafogo

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 11:03

Renato Paiva em treino do Botafogo Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O jogo entre o Bahia e o Botafogo, no próximo sábado (3), marcará um reencontro. Será a primeira vez que o técnico Renato Paiva, hoje à frente do time carioca, enfrentará o Esquadrão desde a conturbada saída do clube, em setembro de 2023. À época, o treinador português não escondeu "certa mágoa" e irritação com a principal torcida organizada tricolor, que chegou a publicar uma montagem com o rosto do comandante e orelhas de burro.>

Após a goleada do Alvinegro sobre o Capital-DF, pela Copa do Brasil, Paiva foi questionado sobre voltar a encontrar o Bahia, agora do outro lado do campo. O técnico fez vários elogios ao ex-clube, mas assegurou: está com "imensa vontade" de ganhar.>

"Tenho um carinho pelo Bahia, é parte da minha história, abriu as portas para eu trabalhar no Brasil, tenho muito orgulho em ter representado aquele escudo, aquele grupo de jogadores, aquela torcida, muito orgulho. Eu adorei Salvador, é uma cidade fantástica, a história podia ser diferente, mas foi a história que foi, e uma palavra que eu tenho muito respeito é história", afirmou.>

"Fez parte da minha história, se eu pudesse nunca jogaria contra minha história, mas não é possível, e hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho, obviamente vou para a Fonte Nova com a imensa vontade de que o Botafogo joge bem e ganhe o jogo. Mas não é por ninguém, é pelo Botafogo", completou o português.>

"O Bahia é parte da minha história. Se eu pudesse, nunca jogaria contra a minha história. Vou entrar na Fonte Nova com imensa vontade que o Botafogo jogue bem e ganhe o jogo."



— Renato Paiva

? (VIA @SportsCenterBR) pic.twitter.com/9UcUKLGCI5 — Vou de Bahêa (@VoudeBahea) May 1, 2025