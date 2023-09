Renato Paiva pediu demissão de todos os times que comandou

Renato Paiva não é mais o técnico do Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O pedido de demissão de Renato Paiva do comando técnico do Bahia surpreendeu. A decisão foi tomada pelo próprio treinador e anunciada oficialmente pelo tricolor na noite de quarta-feira (6). Apesar de ter sido uma mudança um tanto quanto inesperada, o movimento já virou comum na carreira do português. Até aqui, o comandante pediu para deixar todos os clubes por onde passou.

Paiva começou a carreira no Benfica, onde passou a integrar os quadros técnicos em 2005/06. Rodou pelas equipes de base até chegar ao chamado time B, que disputa a Segunda Divisão do futebol do país, em 2018.

A expectativa era de assumir o grupo principal dos Encarnados - e ficou ainda maior após Bruno Lage pedir demissão, em junho de 2020. Mas o convite não veio. Assim, ao fim de 2020, o comandante optou por deixar o clube português após 15 anos, e rumou ao Independiente del Valle, do Equador.

"Entendiam que o treinador da B poderia substituir novamente o da A, nem que fosse interinamente. Senti que poderia ser o meu nome. Não foi, o presidente certamente tomou a melhor decisão para o clube. Pensei nisso, estava a treinar a B, era um momento de transição e pensei que poderia ser o escolhido. Respeito enorme, continuei focado e continuaria se não surgisse esta oportunidade", disse Paiva à época, entrevista à rádio portuguesa Renascença.

O técnico foi anunciado pelo Independiente del Valle em dezembro de 2020, como substituto de Miguel Ángel Ramírez. Ficou no clube por quase um ano e meio, onde fez história ao conquistar o inédito título do Campeonato Equatoriano logo em sua temporada de estreia. Ao todo, ficou à frente do time em 60 jogos, com 31 vitórias, 14 empates e 15 derrotas.

Em maio de 2022, Paiva optou mais uma vez por novos rumos. Trocou o Del Valle pelo Club León, do México. Mas a passagem pela nova equipe não durou muito. No fim de novembro, o português pediu demissão. Foram 18 partidas, com seis vitórias, quatro empates e oito derrotas.

"O professor Renato Paiva, por decisão própria, deixou de ser o treinador da nossa equipe. O León agradece o trabalho realizado pelo treinador e os integrantes de sua comissão técnica ao longo dos meses, reconhecendo sempre sua qualidade como profissional e ser humano. Desejamos muito êxito em seus projetos futuros", informou o clube, em nota, à época.