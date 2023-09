Caiu: Renato Paiva não é mais técnico do Bahia

Renato Paiva não é mais técnico do Bahia. Após nove meses no cargo, o português deixou o clube nesta quarta-feira (6).



No comunicado oficial que anunciou a novidade, o clube informa que o treinador apresentou o pedido de demissão.



Ele comandou o time em 51 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas – aproveitamento de 49%. Conquistou o título estadual em abril, foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste, conduziu o tricolor até as quartas de final da Copa do Brasil, e o desempenho no Brasileirão deixa a desejar. O Esquadrão é o 16º colocado, com 22 pontos após 22 rodadas.