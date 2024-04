RESTAURAÇÃO

Relógio de São Pedro é entregue totalmente restaurado e automatizado

Durante o processo de restauração, foram realizadas várias etapas, incluindo a limpeza e recomposição do rejuntamento, envernizamento protetivo e o restauro do gradil que circunda o monumento. Além disso, o Relógio de São Pedro passou por uma modernização essencial, com a automatização de seu mecanismo, incluindo a instalação de motores elétricos.

No mesmo contrato que previu a restauração do Relógio, a Fundação Gregório de Mattos (FGM) englobou outros serviços de restauro, já devolvidos à cidade: Monumento à Fundação da Cidade do Salvador, localizado no Porto da Barra, os quatro Bustos dos Heróis da Revolta dos Alfaiates, na Praça da Piedade, e a Efígie de Rubem Dário, no Morro do Ipiranga, na Barra. Este esforço na preservação do patrimônio, reflete o compromisso da Prefeitura de Salvador em honrar sua história e sua cultura.