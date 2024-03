VALORIZAÇÃO

Prefeitura entrega novo camelódromo no Relógio de São Pedro

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta quarta-feira (6), o novo Camelódromo do Relógio de São Pedro, na Av. Sete de Setembro. O espaço conta com uma área total de 282 metros quadrados e capacidade para acomodar até 80 permissionários. Além da estrutura física, o local também recebeu nova iluminação em LED.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, o projeto tem como finalidade ordenar o comércio informal da cidade, proporcionando mais dignidade, segurança e conforto aos trabalhadores e consumidores. "Essa cobertura exotérmica protege tanto do sol e do calor, como da chuva, trazendo para quem vem comprar um conforto maior", disse.