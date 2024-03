CINEMA

Conheça obras que retratam o sucesso do boxe na Bahia

Esporte já foi tema de séries e documentários

Publicado em 6 de março de 2024 às 09:30

Contragolpe tem direção de Victor Uchôa Crédito: Camilo Lobo/Divulgação

O sucesso do boxe baiano chama a atenção dos apaixonados pela modalidade. Entre biografias e documentários, o esporte faz parte do imaginário do audiovisual brasileiro e foi retratado em filmes e séries. O CORREIO fez uma lista com três opções para quem quer saber mais sobre a história da nobre arte. Confira abaixo:

Luta do Século

O documentário de 2016 conta a história da maior rivalidade do boxe brasileiro entre o baiano Reginaldo Holyfield x Luciano Todo Duro. Rivais ferrenhos, os lutadores protagonizaram momentos emblemáticos e reacenderam a rivalidade Bahia x Pernambuco. O ódio era tanto que eles não poderiam dividir o mesmo ambiente, devido ao risco de briga. As gravações do documentário aconteceu durante as preparações para a quinta luta entre eles, vencida por "Todo Duro", que desempatou a rivalidade em 3x2.

Onde assistir: Google Play

Irmãos Freitas

A biografia de 2019 conta a história do tetracampeão mundial Acelino"Popó" Freitas e do seu irmão e treinador Luís Claudio Freitas. A série de oito episódios narra a história de superação dos irmãos desde a infância pobre em Salvador, passando pelo início deles no boxe até o topo, com a conquista do cinturão mundial.

Onde assistir: Prime Video

Contragolpe

O documentário em curta-metragem de 2022 resgata as origens do sucesso do boxe baiano. Passando por academias de bairros periféricos de Salvador, o filme conta a história de jovens que buscam no esporte um meio de mudarem as suas realidades e tenta responder porque a Bahia revela tantos lutadores.

Onde assistir: Canal Curta