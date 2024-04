FORAM PRESOS

Vídeo mostra casal furtando celulares na esteira de bagagem do Aeroporto de Salvador

Imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento em que um homem furta dois celulares e um relógio de pulso de passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador . Um vídeo mostra um homem adulto com blusa e mochila preta na esteira de bagagens observando os itens e, segundos depois, os pegando. Ele é acompanhado por uma mulher.

A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (28). A Polícia Federal foi acionada e, após análise das imagens, os suspeitos do furto foram identificados e abordados na área de embarque.

Vídeo flagrou casou preso por furtar objetos no aeroporto de Salvador pic.twitter.com/ozLUH5u8NS

Os policiais encontraram os objetos nos pertences do casal durante abordagem e os itens foram devolvidos às vítimas. Por se tratar de matéria de competência da Polícia Civil, os dois envolvidos foram encaminhados para o posto do órgão no aeroporto e, depois, para a Central de Flagrantes nos Barris.