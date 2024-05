PRF apreende 117 itens contrabandeados na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação de fiscalização que resultou na apreensão de 117 itens contrabandeados em Poções, no centro sul do estado. A ação ocorreu no quilômetro 760 da BR-116, durante a abordagem a um ônibus que fazia o trajeto da capital paulista a Heliópolis, no nordeste baiano, no último domingo (19).