Cerca de 400 mil maços de cigarros são apreendidos em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga com 400.000 maços de cigarros transportados ilegalmente em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. O material estava no compartimento de carga de um caminhão e não constava na documentação fiscal apresentada pelo condutor do veículo. A apreensão foi realizada nesta segunda-feira (20).