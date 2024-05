PAULO AFONSO

Cerca de 290 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão baú carregado com caixas de cigarros de origem clandestina, no quilômetro 03 da BR-110, no município de Paulo Afonso, região norte da Bahia. A apreensão aconteceu na tarde desta segunda-feira (13).