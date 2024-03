SUL DA BAHIA

Mais de dois mil maços de cigarros irregulares e contrabandeados são apreendidos na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2250 maços de cigarros transportados com irregularidades nas documentações fiscais, em duas ocorrências distintas, no último domingo (24). As cargas com o material foram localizadas durante procedimento de fiscalização a dois ônibus em Vitória da Conquista, no sul do estado.