PRF apreende 16 iPhones sem nota fiscal na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 16 iPhones que foram importados de forma irregular. Os aparelhos estavam sendo transportados dentro da mochila do motorista de um ônibus, que trafegava na BR-116.

Os policiais pararam o ônibus, que fazia a linha São Paulo x Andorinha (BA), para fazer a fiscalização e avistaram a mochila atrás do banco do motorista. Aos policiais, ele informou que se tratava de uma encomenda.

Previsto no art. 334 do Código Penal, o crime de Descaminho que é o ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.