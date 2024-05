Corpo é encontrado com marcas de tiros na BR-324

Vítima foi localizada nas imediações do bairro de São Caetano

O corpo de um homem foi localizado na BR-324, nas imediações do bairro de São Caetano, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (20).

Policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar informação sobre um homem sem sinais vitais, vítima de disparos de arma de fogo na BR-324, próximo à Jaqueira do Carneiro.

Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).