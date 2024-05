Homem é morto a tiros no IAPI nesta segunda (20)

Um homem foi morto a tiros na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro IAPI, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (20). A morte foi confirmada pela equipe do Samu. Na mesma ocorrência uma outra pessoa foi atingida e socorrida para uma unidade hospitalar. As informações são da Polícia Militar.