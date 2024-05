Suspeito de tráfico é morto em confronto com a PM em São Cristóvão

Com ele foi encontrado um revólver calibre 38, 28 porções de maconha e um tablete com meio quilo de maconha

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu em confronto com policiais militares, na noite de domingo (19), no bairro de São Cristóvão. A ação aconteceu na Rua da Adutora. Os agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT – Atlântico) apreenderam um revolver e drogas.