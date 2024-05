Casal de pastores mortos por covid-19 não teria se vacinado

Um casal de pastores morreu no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGV) por complicações causadas pela covid-19. Eles eram responsáveis pela Igreja Evangélica Ide Por Todo Mundo, no bairro da Patagônia. A pastora Chirlene Barbosa dos Santos e o pastor Carlos Lúcio deram entrada no HGVC em 4 de abril. Eles faleceram, respectivamente, na quarta (15) e na quinta-feira (16).