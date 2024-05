Polícias da Bahia vão ganhar quatro novos veículos blindados táticos

Ao menos quatro viaturas foram atingidas por disparos no ano passado

As polícias Militar e Civil vão ser reforçadas com quatro veículos blindados táticos para o combate às facções. O investimento nos equipamentos, que chega aos R$ 7 milhões, foi autorizado pelo governo do estado nesta segunda-feira (20).