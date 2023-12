Viatura da PM é atingida por tiros em Valéria

Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por disparos de arma de fogo no bairro de Valéria na quinta-feira (28) durante uma ronda de policiais militares da 31ª CIPM. Segundo a PM, os militares avistaram dois indivíduos em uma moto, que fugiram ao se depararem com os agentes. Os policiais seguiram os suspeitos até a Rua das Flores, onde havia outros homens armados que atiraram contra a guarnição. Os tiros atingiram a viatura no para-brisa. Os policiais revidaram e todos os indivíduos fugiram.

No local, foi encontrada a moto que havia sido abandonada pelos dois primeiros suspeitos. Após consulta, foi constatada uma adulteração no chassi do veículo. A Polícia Civil identificou que o veículo foi roubado no último dia 12, na Estrada do Derba. O registro de roubo constava na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.