Com 99 anos, idoso responde a 3 mil processos e é alvo de operação da PF

O economista e advogado aposentado Francisco de Jesus Penha, de 99 anos, responde a cerca de 3 mil processos na Justiça. Por conta disso, ele já sofreu bloqueio da conta bancária, foi alvo de buscas em operação da Polícia Federal e precisou vender a casa própria. O homem trabalhou para o Grupo João Santos, que está em recuperação judicial, e as ações são todas ligadas a dívidas da empresa. As informações são do g1.