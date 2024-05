Suspeita de homicídio após cobrança de dívida é presa em Valéria

Os policiais da 3ª Delegacia de Homicídio (DH/BTS) cumpriram o mandado de prisão da suspeita no Conjunto Valéria II, no mesmo bairro onde ocorreu o crime, em julho de 2023. Conforme apurado nas investigações, o crime teve como principal indicativo de motivação, a cobrança da vítima sobre um golpe financeiro, atribuído à autora.

A mulher é apontada como responsável pela contratação de empréstimos e cartões de crédito, utilizando dados do filho da vítima, sem autorização. O homicídio teve a participação de traficantes daquela região. Ela passou por exames de lesões e segue presa à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem, também com a finalidade de identificar os demais envolvidos.