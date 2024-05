Suspeito de mandar matar a ex-companheira em Feira de Santana é preso

O crime ocorreu no dia 6 de abril, entretanto o homem foi localizado nesta sexta (17)

O suspeito de mandar matar a ex-companheira em Feira de Santana foi localizado na manhã desta sexta (17) em um condomínio do bairro Ponto Central. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 6 de abril e a prisão foi feita por investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) da cidade.

Adriana dos Reis Santos, 18, foi vítima de feminicídio no bairro da Conceição. O autor dos tiros responsáveis por matá-la estava à disposição da Justiça desde a última quinta-feira (9) quando teve o mandado de prisão preventiva cumprido, no bairro do Aviário.