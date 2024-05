Homem é decapitado dentro de casa em município no interior da Bahia

De acordo com o registro, quatro homens invadiram a casa de Ádrion Guirre Santos, em Iraquara

Um homem de 25 anos foi decapitado na madrugada de sexta-feira (17) na Rua Nova, bairro Agenor Araújo, em Iraquara, no interior da Bahia. De acordo com o registro, quatro homens invadiram a casa de Ádrion Guirre Santos. Ele foi retirado de casa pelos suspeitos e decapitado com um machado.