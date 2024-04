CRIME

Após cabeça, corpo decapitado é encontrado em Mirantes de Periperi

A Rua Daniel Além, bem como as imediações do campo da Baixada de Mirantes, são o epicentro de uma disputa entre as facções do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco (BDM). O BDM tinha domínio histórico do tráfico de drogas no local até a última quarta-feira (10), quando dezenas de homens do CV invadiram Mirantes e se abrigaram em casas invadidas e na região de mata do bairro.