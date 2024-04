VIOLÊNCIA

Cabeça humana é encontrada dentro de lata de tinta em Mirantes de Periperi

Uma guarnição da PM esteve no local e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia

Em meio ao caos que tomou conta do bairro de Periperi com a guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico na região, a Polícia Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira (15) após denúncias de que uma cabeça humana havia sido encontrada dentro de uma lata de tinta.