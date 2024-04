FACÇÕES CRIMINOSAS

Ruas fantasmas: guerra entre BDM e CV esvazia casas em Mirantes de Periperi

Área próxima ao confronto tem residências abandonadas e vias desertas

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2024 às 18:00

Baixada de Mirantes Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Portas abertas, portões escancarados, casas abandonadas e muros pichados com iniciais ou recados de organizações criminosas. Assim é possível descrever a Baixada de Mirantes, localidade do bairro Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O local registrou duas madrugadas seguidas de tiroteios entre integrantes da facções criminosas do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco (BDM).

Com o confronto, moradores deixaram suas residências e acirraram uma realidade que já existia antes dos últimos episódios de violência. Um morador, que prefere não se identificar, conta que amigos deixaram o local para ficar com parentes de forma provisória até conseguir algo 'melhor'. Segundo ele, o medo é que a violência acabe por vitimar pessoas inocentes.

Nos dois últimos dias, um morador acabou morrendo e um outro foi baleado. Os dois foram alvejados perto das casas onde moram. "Antes, naquela área do campo e perto do mato em que eles [traficantes] estão escondidos, já tinha um movimento de mudanças. Todo problema de tiro é ali porque é uma área de difícil acesso, onde os caras que traficam aqui [BDM] conseguem se esconder rapidamente", fala uma moradora, que não se identifica por medo de represálias.

Ruas desertas e casas abandonadas na Baixada de Mirantes Crédito: Naldo Freitas/CORREIO

O confronto recente se deu após o CV promover um ataque no bairro e entrar na área vegetação. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) determinou uma ação de reforço intensificado na manhã desta sexta-feira no bairro. A reportagem acompanhou a ação no local, mas nenhum suspeito foi localizado pelos policiais. A presença de viaturas, no entanto, inibiu a ocorrência de novos tiroteios durante o dia.

Um comerciante que vive no Mirantes conta que clientes da Baixada sumiram nos últimos dias. Após perguntar por eles via aplicativo de mensagens, soube que foram para casa de parentes. "Aparecem aqui todo dia. Nem sempre para comprar, mas passam pelo menos. Estranhei o sumiço e perguntei um cliente que disse que estava na casa de um cunhado. Ele contou que vários vizinhos fizeram o mesmo para fugir do terror" , conta o comerciante sem dizer seu nome.

Moradores temem que a volta para o local não seja possível por conta da dificuldade em localizar criminosos na área de vegetação da Baixada de Mirantes. No entanto, o Major João Daniel Ribeiro, comandante da 18° Companhia Independente da Polícia Militar (PM-BA), garante que os envolvidos nos tiroteios serão localizados por agentes de segurança após a ação que, a princípio, intensifica o policiamento para evitar a reincidência de confrontos armados.

Polícia faz ação de reforço em Mirantes de Periperi Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"A gente vai estar trabalhando com intensificação de policiamento, mas sem esquecer da parte de inteligência também. A SSP, junto com todas as agências de inteligência aqui do estado, já está procurando os autores dessas invasões. Vamos chegar nos autores e prender o máximo possível", garante o comandante, explicando que ação de reforço em Mirantes continua por tempo indeterminado.