'Não acaba': Mirantes de Periperi tem segunda madrugada seguida de tiroteios

Bairro vive confrontos entre facções criminosas do Bonde do Maluco e do Comando Vermelho

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2024 às 13:41

Mirantes de Periperi Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A madrugada desta sexta-feira (12) trouxe mais confrontos entre as facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV) em Mirantes de Periperi. No dia anterior, o bairro presenciou cerca de 6h de tiroteios após uma invasão do CV na localidade da Baixada de Mirantes, que tem atuação histórica do BDM. Com os homens da facção carioca escondidos em área de vegetação, moradores relatam que o cenário de guerra persistiu antes do nascer do sol em Mirantes.

Um morador, que prefere não se identificar por medo de represálias, conta que ouviu tiros seguidos por ao menos duas horas. "Na madrugada toda, a gente ia ouvindo uns tiros aqui e depois parava. Quando deu 3h, a coisa piorou. Até 5h, não teve sossego. Eram rajadas de tiros, assim como foi de quarta para quinta. Parece que essa guerra não acaba", lamenta o morador, ao falar sobre mais madrugada sem conseguir dormir.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) determinou uma ação de reforço intensificado na manhã desta sexta-feira no bairro. Ao todo, até aqui, duas pessoas foram mortas e uma pessoa foi baleada durante os confrontos entre as facções, como explica o Major João Daniel Ribeiro, comandante da 18° Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com ele, um morador, identificado como Reginaldo Pereira Santos, 50 anos, foi morto de quarta para quinta quando estava na porta de casa na Baixada de Mirantes. Na madrugada dessa sexta-feira, já pela manhã, um outro morador foi alvejado, mas foi atendido no Hospital do Subúrbio.

Ainda nessa sexta-feira, um corpo foi encontrado. O major não confirma se a vítima seria morador ou um dos criminosos das facções, mas detalha que ele foi encontrado na área onde os tiroteios estavam acontecendo. "Ele foi encontrado exatamente no local onde estava vindo o confronto, entendeu? A gente recebeu a informação de que aquele corpo estava ali depois que houve a dispersão [dos integrantes das facções]", explicou o Major.

Moradores da área contam que a guerra só parou com o raiar do dia. "Foi bem parecido com o que aconteceu ontem, na noite inteira ouvimos tiros. A diferença é que começou mais tarde, quando era madrugada já e a pior hora foi depois das 3h. Eles saem da mata durante a noite e correm para lá logo que o sol chega", conta uma moradora, que mora perto de onde houve os tiros e também prefere não se identificar por medo.