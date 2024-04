COM AERONAVES

Reforço policial será por tempo indeterminado em Periperi

Operação começou na manhã desta sexta-feira (12)

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 10:13

Operação policial em Periperi Crédito: Alberto Maraux

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, determinou reforço por tempo indeterminado no combate às facções na região de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Veículos e aeronaves são utilizados nesta sexta-feira (12), pelas Polícias Militar e Civil no patrulhamento e em ações de inteligência.

Por conta da ação, postos de saúde, ônibus e uma escola suspenderam atividades.

Nesta manhã foi deflagrada uma operação pelo Comando de Policiamento Regional da Capital Bahia de Todos os Santos (CPRC-BTS) para reforçar o policiamento ostensivo e coibir todos os tipos de ações criminais na região e áreas circunvizinhas.

"Alcançamos, somente nos primeiros meses deste ano, 20 líderes de organizações criminosas. Apreendemos 17 fuzis e cerca de uma tonelada de drogas. Capturamos pouco mais de 1.500 criminosos. Continuaremos avançando", enfatizou Werner.

O secretário lembrou ainda que a população pode ajudar, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia). "Vamos integrar ainda mais a Polícia com a comunidade. Os moradores não compactuam com estes criminosos", afirmou Werner.

A iniciativa ainda tem participação da 18ª CIPM, do Grupamento Aéreo, Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS, Bpatamo, BPFRV, BPFRC e demais unidades do CPRC-BTS.

Sem aula, ônibus e postos

Os ônibus suspenderam a circulação em parte de Mirantes de Periperi, no Subúrbio de Salvador, na manhã desta sexta-feira (12) por conta de uma operação policial na região. Segundo a secretaria de Mobilidade (Semob), foi suspenso o atendimento dos coletivos que fazem a linha 1620 - Alto de Coutos/ Paripe X Hospital do Subúrbio (Via Mirantes de Periperi) na Rua Ambrosina Arruda.

Os veículos desta linha seguem até o ponto final do bairro e retornam pela Rua do Curió. As demais linhas que operam no bairro não foram afetadas. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos ônibus.

Por conta dos tiroteios e o acesso limitado aos ônibus na região, as unidades de saúde USF Colinas de Periperi, USF Alto do Cruzeiro e USF Rio Sena estarão fechadas nesta sexta-feira (12). O funcionamento deve ser retomado na segunda-feira (15). Os pacientes podem buscar as demais unidades de saúde do do Distrito Sanitário Subúrbio, que estão abertas com atendimento normal.