BDM e CV promovem noite de tiroteios e terror em Mirantes de Periperi

Uma morte foi registrada na Baixada de Mirantes durante o confronto na quarta-feira (10)

Wendel de Novais

Publicado em 11 de abril de 2024 às 09:25

O tiroteio que assustou moradores de Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, ao longo de toda a noite de quarta-feira (10), foi resultado de um confronto entre as facções criminosas do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV) no bairro. Em áudios que a reportagem teve acesso, é possível ouvir integrantes dos dois grupos gritando provocações e até atirando para cima para demonstrar poder de fogo. Mirantes de Periperi, assim como grande parte do Subúrbio, tem atuação histórica do BDM, mas presencia, atualmente, tentativas de invasão frequentes do CV.

“Mirantes de Periperi é o foco agora, nessa última noite, mas vários bairros do Subúrbio passam pela mesma situação. Em alguns, como o Lobato, há uma presença do CV, que está em guerra lá dentro com o BDM. No Lobato, a entrada parece estar em curso, com esses ataques que duram horas e que reúnem muitos homens do CV de outras partes da cidade”, conta uma fonte da polícia, que prefere não se identificar. Procurada, a Polícia Militar informou que registrou o tiroteio que deixou um homem baleado, mas não confirmou a disputa de facções no bairro.

Em áudios gravados pelo CV, é possível ouvir traficantes provocando a facção rival e fazendo referência a outro bairro. “Bota a cara”, grita um, repetidamente, chamando o grupo rival para o confronto. Em outro momento do áudio, alguém grita ‘é o Nordeste’, em referência ao Nordeste de Amaralina, área que tem atuação do CV no tráfico de drogas. O áudio reforça a informação de que traficantes estariam sendo deslocados de outros bairros para o ataque.

Como resposta ao ataque do CV em Mirantes, traficantes do BDM também gravaram momentos em que provocam a facção rival e disparam para cima, com a intenção de demonstrar poder bélico. "Nós estamos aqui na pista. É o Bonde do Maluco! Está brincando? Mexeu com a pessoa errada, nós estamos aqui", fala um traficante, antes de começar a disparar por minutos.