SUBÚRBIO

Mirantes de Periperi: ônibus e escola suspendem serviços após operação policial

Coletivos desta linha seguem até o ponto final do bairro e retornam pela Rua do Curió

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 08:54

PM realizou operação em Periperi Crédito: Divulgação/PM

Os ônibus suspenderam a circulação em parte de Mirantes de Periperi, no Subúrbio de Salvador, na manhã desta sexta-feira (12) por conta de uma operação policial na região. Segundo a secretaria de Mobilidade (Semob), foi suspenso o atendimento dos coletivos que fazem a linha 1620 - Alto de Coutos/ Paripe X Hospital do Subúrbio (Via Mirantes de Periperi) na Rua Ambrosina Arruda.

Os veículos desta linha seguem até o ponto final do bairro e retornam pela Rua do Curió. As demais linhas que operam no bairro não foram afetadas. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos ônibus.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) também informou que em decorrência da sensação de insegurança, a Escola Municipal Mirantes de Periperi está com as atividades suspensas nesta sexta-feira (12), para os 365 alunos.