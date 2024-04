DISPUTA

Confronto entre BDM e CV faz moradores deixarem casas em Mirantes de Periperi

Bairro registrou madrugada de confrontos entre facções criminosas

Wendel de Novais

Publicado em 11 de abril de 2024 às 12:19

A guerra entre as facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV) faz moradores deixarem suas casas na localidade da Baixa de Mirantes, em Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Na noite de quarta-feira (10) e na madrugada desta quinta-feira (11), os dois grupos entraram em confronto após a chegada de homens armados do CV no local. Já na manhã, era possível ver moradores de saída, afirmando que vão deixar o local de maneira provisória por causa dos tiros.

"Vi vizinhos com mudas de roupa na cabeça, empurrando galinhota com as coisas mais importantes com medo de acabarem mortos por bala perdida. Teve muito tiro e eu também não vou ficar. Estou vendo com minha família a possibilidade de ficar uns dias na casa de alguém porque o negócio está feio aqui", conta um morador, que prefere não se identificar por medo de represálias.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou tiroteios e a morte de um morador, mas não mencionou o confronto entre grupos armados no bairro. O homem baleado durante a noite de confrontos foi identificado como Reginaldo Pereira Santos, de 50 anos, morador do bairro. No fim dos confrontos, de acordo com a PM, os populares informaram a localização do morador, na Rua Quarta Travessa Lindaura Borges. A vítima foi socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. A autoria dos disparos será investigada pela 3ª DH/BTS.

Uma fonte da polícia, que prefere não informar cargo e nome, afirmou que a troca de tiros acontece entre o BDM e o CV, além de destacar que moradores da Baixada de Mirantes foram obrigados a ajudar os criminosos presentes no local.

"O CV, que está invadindo, está ficando escondido em uma área de vegetação, perto de um campo que tem ali. Eles trocaram tiros a noite inteira e depois se esconderam. Quando foi de manhã, saíram e foram nas casas, onde obrigaram os moradores a dar café e alimento a eles", conta a fonte. .

A invasão às casas dos moradores é mais um motivo para que eles deixem o local. O principal, porém, é a violência do confronto registrado nas últimas horas no bairro. A fonte da polícia aponta que a guerra entre as facções chegou a seis horas. "Eles já estavam se organizando e você ouvia tiros antes, mas o pau quebrou mesmo às 21h. Quando começou, foi tiro e até explosão de granada. Só foi parar mesmo às 3h da manhã. Claro que não era tiro o tempo todo, mas o confronto tinha algumas pausas e depois os tiros voltavam", relata.