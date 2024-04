SALDO DO CONFRONTO

Confronto entre BDM e CV já registrou duas mortes e um baleado em Mirantes de Periperi

Segundo o Major João Daniel Ribeiro, duas das pessoas baleadas são moradores do local e uma ainda não se tem informações

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 13:09

Confronto em Mirante de Periperi deixou dois mortos e um ferido Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O confronto entre as facções criminosas do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco (BDM) em Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, deixou um saldo de, ao menos, duas mortes e um ferido nessa semana. Segundo o Major João Daniel Ribeiro, comandante da 18° CIPM, duas das pessoas baleadas são moradores do local e uma ainda não se tem informações.

De acordo com o Major, uma das mortes aconteceu nesta sexta-feira (12) e a polícia conseguiu a identificação depois da chegada da equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), mas ainda não há informações sobre se a vítima era um morador da localidade ou se tinha envolvimento com uma das facções. O corpo foi encontrado no local de onde estava havendo o confronto entre as duas facções rivais.

"Depois da chegada da Polícia Militar, a gente recebeu a informação de que aquele corpo estava ali. Ou seja, estava havendo o confronto entre as facções e depois que chegamos, houve a dispersão e fomos informados sobre a situação desse corpo", explicou.

"Tivemos uma informação de um cidadão que deu entrada no Hospital Subúrbio na manhã de hoje. Ele informou que estava saindo para trabalhar, mas que foi alvejado. Conseguiu ir até o hospital e não corre risco de morte. O tiro transfixou e ele passa bem", disse o Major. Na quarta-feira (10), um outro morador foi alvejado dentro de casa, depois de chegar do trabalho. Ele estava fora da residência, quando viu os tiros, entrou, mas foi baleado e morreu.

Policiamento na região

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, determinou reforço por tempo indeterminado no combate às facções na região de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Veículos e aeronaves são utilizados nesta sexta-feira (12), pelas Polícias Militar e Civil no patrulhamento e em ações de inteligência. Por conta da ação, postos de saúde, ônibus e uma escola suspenderam atividades.

O Major João Daniel Ribeiro informou que já tem uma programação para a intensificação de policiamento até o domingo. "A gente vai estar trabalhando com intensificação de policiamento, mas sem esquecer da parte de inteligência também, que a SSP junto com todas as agências de inteligência aqui do estado já estão também procurando os autores dessas invasões", disse.