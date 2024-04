CRIME

Execuções de rivais e casas pichadas: CV acampa em Mirantes de Periperi

Facção criminosa invadiu o bairro na última quarta-feira (10) e segue promovendo terror

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2024 às 10:05

CV marca paredes para informar domínio em Mirantes de Periperi Crédito: Reprodução

Paredes cravejadas com tiros de fuzil, casas pichadas com inscrições em referências à facção do Comando Vermelho (CV) e ruas esvaziadas. Em vídeo que a reportagem teve acesso, é possível ver o impacto das ações do grupo criminoso carioca nos últimos cinco dias em Mirantes de Periperi, que vive noites de tiroteios desde a última quarta-feira (10). O local tem domínio histórico do Bonde do Maluco (BDM) no tráfico de drogas, mas é palco de uma disputa armada com a chegada do CV.

Segundo uma fonte da polícia, o CV se estabelece em Mirantes, apesar de entrar em confrontos com a facção rival e forças policiais, que apertam o cerco. “As informações que tínhamos é que mais de 30 homens armados do CV chegaram no bairro. O número de homens e o armamento seria suficiente para enfrentar o BDM, mas não para lidar com as forças policiais que estão no local. Ainda assim, eles se mantêm lá e resistem a horas de tiroteio”, conta a fonte, sem se identificar.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não confirma detalhes sobre a facção, o número de homens no local ou a permanência do CV no bairro. Desde a última sexta-feira (12), porém, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) determinou uma ação de reforço intensificado. Na tarde de domingo (14), o reforço se converteu na prisão de cinco suspeitos, além da apreensão de armas e porções de drogas em duas situações distintas.

Na primeira, de acordo com a PM, a primeira apreensão ocorreu na Baixada de Mirantes de Periperi depois que policiais localizaram um grupo homens armados que, com a aproximação dos PMs, efetuaram disparos de fogo, sendo necessário o revide. Após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido no braço, sendo encaminhado para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico. Com ele, foram encontrados um fuzil e 89 porções de cocaína.

Fuzil foi apreendido pela polícia Crédito: Reprodução/PM-BA

Ainda na Baixada, após o primeiro confronto, policiais do Batalhão Gêmeos encontraram quatros suspeitos em um veículo que foi abordado. Na ação, os agentes de segurança localizaram uma pistola 9mm com carregador, uma réplica de arma de fogo, munições de calibres 9mm, .40 e 556 e roupas camufladas. A PM informou que um dos suspeitos era adolescente e foi encaminhado para a DAI.

Até a última sexta-feira, duas pessoas tinham sido mortas – sendo um morador – e uma tinha sido baleada nos confrontos entre o CV e o BDM. No sábado (13), porém, mais uma morte teria sido registrada. Isso porque traficantes do CV gravaram um homem morto que, de acordo com eles, seria do BDM e exibiram um fuzil que teria sido tirado da vítima. Enquanto atiravam no homem, os criminosos provocam a facção rival.

"Olha o fuzil. Olha como a gente deixa: sem pescoço. Nós vencemos [pegamos] um fuzil do BDM. Vai cair na bala, é a Tropa do Cris. Tudo 2, é o CV no Mirante", fala um criminoso, antes de ordenar que o corpo fosse queimado. O vídeo não será reproduzido na reportagem por apresentar imagens fortes.