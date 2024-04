SUBÚRBIO

Moradores relatam mais uma madrugada de tiroteios entre facções em Mirantes de Periperi

Troca de tiros entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco (BDM) foi registrada novamente

Da Redação

Publicado em 14 de abril de 2024 às 11:19

Mirantes de Periperi Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um novo tiroteio foi registrado em Mirantes de Periperi, no Subúrbio de Salvador, na madrugada deste domingo (14). O bairro vive momentos de tensão por conta de uma disputa entre as facções do Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM), com tiroteios recorrentes tirando a paz dos moradores.

De acordo com informações da 18ª Companhia da polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento na região, os militares foram acionados para averiguar a informação de disparos de arma de fogo na região de Periperi durante a madrugada de hoje (14).

Em um grupo de WhatsApp, um morador questiona se alguém escutou os tiros nas redondezas da Estrada Velha e em Mirantes de Periperi. “Parecendo São João”, escreveu. Outros também confirmaram que ouviram os inúmeros disparos.

Ainda segundo a Polícia Militar, o policiamento segue reforçado em todo o bairro e ações foram realizadas na localidade, contando com apoio de diversas unidades operacionais da PM, além do Grupamento Aéreo (Graer). Foram feitas também buscas em toda região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Medo

Durante a semana, ônibus e escolas suspenderam os serviços por conta da disputa de território pelas facções. Inclusive, há relatos de moradores que estão deixando o bairro com medo da violência. Até o momento, a polícia confirmou que duas pessoas foram mortas e uma foi baleada durante os confrontos. Um morador, identificado como Reginaldo Pereira Santos, 50 anos, foi morto quando estava na porta de casa na Baixada de Mirantes.