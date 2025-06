SEM PRAIA

Banhistas devem evitar banho de mar neste fim de semana em Salvador, alerta Salvamar

Prática de esportes náuticos também não é recomendada

Esther Morais

Publicado em 12 de junho de 2025 às 06:41

Salvamar mantém plantão durante passagem de frente fria em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) emitiu um alerta recomendando que as pessoas evitem o banho de mar e a prática de esportes náuticos durante a passagem de uma frente fria em Salvador neste fim de semana. A Marinha do Brasil e a Defesa Civil da capital baiana emitiram alertas reforçando os cuidados diante da previsão de ventos fortes e chuvas moderadas a intensas a partir da noite de quarta-feira (11).>

A frente fria avança do Sudeste em direção ao Nordeste do país e deve mudar o cenário de céu azul e calmaria em Salvador. “Pedimos que todos redobrem os cuidados, principalmente com crianças e idosos. Não deixem essas pessoas sozinhas na praia, mantenham sempre o contato visual e a distância de um braço. Assim, conseguimos evitar tragédias. Quando a Marinha emite um alerta, é porque a situação é realmente séria. O ideal é evitar o mar neste fim de semana”, afirma o coordenador da Salvamar, Kailani Dantas,.>

“Observando a situação já registrada nas regiões do Rio de Janeiro e Espírito Santo, sabemos que esse mesmo fluxo deve chegar a Salvador, o que pode provocar ocorrências graves de afogamento. O mar fica mais perigoso, com aumento das ondas, intensificação dos ventos e formação de correntes de retorno. Recentemente, tivemos um caso em que um surfista precisou ser resgatado por um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, após ser levado por uma corrente de retorno para longe da costa”, lembra.>

Previsão do tempo para Salvador

De acordo com a Marinha, o sistema afetará a faixa litorânea entre Caravelas e Salvador, com ventos variando de sudoeste a sul e rajadas de até 60 km/h, entre a manhã de quinta (12) e a noite de sexta-feira (13). A orientação é para que navegantes e embarcações de pequeno porte redobrem a atenção e evitem atividades marítimas recreativas durante o período. >

Diante do cenário, a Salvamar atuará em esquema de plantão para possíveis emergências no litoral soteropolitano. A Salvamar atuará com rondas ostensivas na orla, orientando e sinalizando banhistas que se expuserem ao risco. “A galera que tem o costume de jogar o baba de manhã, por exemplo, que evite entrar no mar depois. Se for se molhar, que seja com muito cuidado. Como sempre digo: água acima do umbigo é sinal de perigo”, alerta Dantas.>

A Salvamar atua ao longo de 28 km de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). A estrutura de atuação é composta por moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas também realizam medidas preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida de quem estiver em perigo.>