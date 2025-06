PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul e mais 4 estados

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

Confira áreas afetadas:

Norte Pioneiro Paranaense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Araçatuba, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Centro Oriental Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Metropolitana do Rio de Janeiro.>